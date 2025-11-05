鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 14:00

美國政府停擺衝擊加密市場：比特幣流動性枯竭 資本湧向穩定幣避險(圖:shutterstock)

鏈上數據顯示投資者普遍撤退

根據 XWIN Research Japan 分析，持續的美國政府停擺已在加密市場造成明顯破壞，一些關鍵的比特幣指標亮起警示信號。數據顯示，交易所持有的比特幣數量六周來首次增加，這通常暗示著投資者正在準備出售。

同時，比特幣礦工的集體儲備已降至 2025 年年中以來的最低點，表明他們可能正在拋售部分囤貨以支付成本，因為政府的能源補貼和稅收抵免仍被暫停。

然而，最明顯的信號是交易平台穩定幣提款交易達到了創紀錄數量，XWIN 形容這是大規模轉向「與美元掛鉤的安全資產」的舉動。這種模式——交易所儲備上升、礦工儲備下降和穩定幣大量流出——被視為從投機資產普遍撤退的一致景象。

研究平台指出，資本正在撤離風險資產，鏈上流動性正在收縮。投資者情緒已顯著惡化，恐懼與貪婪指數已跌回「極度恐懼」區域，反映出交易環境的深度焦慮。

宏觀流動性危機加速拋售

BitMEX 分析師表示，政府停擺加快了比特幣牛市結束的步伐。他們解釋，TGA(財政部總帳戶) 的增加已從包括加密貨幣在內的資產市場中吸走了所需資本。TGA 帳戶已推高至 1 兆美元，從市場吸走了約 7000 億美元，導致隔夜附賣回 (SRF) 的使用達到創紀錄高點，使風險資產缺乏資本。TGA 中持有的現金已離開私人金融系統，從而造成流動性危機。

目前，市場正處於困境之中：過去 24 小時內，加密貨幣總市值已下跌 4.0%。比特幣本身下跌約 3%，周二還一度下挫至 10 萬美元下方。

乾火藥積累預示未來波動性

儘管市場處於流動性收縮狀態，市場觀察家 JA Maartunn 提供了另一層複雜性：在 30 天內，流入幣安的穩定幣達到了創紀錄的 73 億美元，這是自 2024 年 12 月 (比特幣大漲前) 以來未見的水準。這一趨勢暗示交易者正在囤積「乾火藥」(dry powder) 以等待未來機會，一旦部署，可能會加劇波動性。

BitMEX 分析師樂觀預計，一旦停擺結束，TGA 將開始再次支出，向市場注入數千億美元。他們認為，這種大規模的流動性「快速反彈」應會引發強勁的解脫性反彈，並與比特幣歷史上年底的季節性強勢完美契合。