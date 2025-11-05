東台前3季每股賺2.61元 PCB訂單動能看旺 估工具機明年Q2回溫
鉅亨網記者陳于晴 台北
東台精機 (4526-TW) 今 (5) 日召開董事會，通過 2025 年第三季財報，今年前三季合併營收 39.83 億元、年減 1.22%，受轉投資收益及子公司事業體穩定貢獻挹注，前三季累計稅後純益 6.63 億元，EPS 達 2.61 元，較去年同期轉盈，第四季整體營運可望持穩，東台 PCB 業務接單動能看旺，中長期目標力拚本業轉盈，預期工具機市況 2026 年第二季逐步回溫。
今年台灣工具機產業在國際經貿環境多變下，外銷動能趨緩，國際市場競爭加劇，受匯率與關稅等成本壓力影響，加上中國大陸機台以低價策略搶市，使整體產業景氣仍處調整期。
東台表示，先前匯率強升走勢對獲利造成一定影響，但自第三季起匯率變動已逐步轉向有利，公司整體獲利表現相對改善。面對挑戰，東台中長期經營策略將聚焦提升本業體質與獲利結構，朝本業轉虧為盈的方向推進。
在主要事業方面，工具機市場目前仍處盤整階段，預期將於明 (2026) 年第二季逐步回溫。PCB 業務則受惠於高階產能分流與海外製造據點擴張趨勢，隨台商於泰國等地擴產需求以及大陸廠區持續推進自動化升級計畫，預期後續訂單動能可期。
東台指出，第四季營收預期將與前三季持平，整體營運維持穩健，將持續優化產品組合與生產效率，並強化研發與智慧化技術，以提升營運彈性與市場競爭力。展望明年，東台將以「優化體質、技術領航、全球深化」為發展主軸，推動產線智慧化與跨區域協同，持續強化國際夥伴關係，提升營收動能與獲利品質。
儘管國際經濟環境仍具不確定性，東台表示，將以穩健財務結構與多元產業布局為基礎，持續深化技術研發與製造升級，支應全球客戶的製程升級與產能發展需求，朝長期穩健成長與永續經營目標邁進。
延伸閱讀
