解決流動性痛點！香港允許持牌穩定幣賣散戶 代幣化證券也可賣 虛擬資產合規化邁關鍵一步
鉅亨網編譯陳韋廷
香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC)(下稱證監會) 上周一 (3 日) 發布兩份重磅通函，《有關虛擬資產交易平台共享流動性的通函》及《有關擴展虛擬資產交易平台產品及服務的通函》，為香港虛擬資產生態體系注入新動能，標誌著香港市場在接軌全球、防範風險的道路上邁出關鍵一步，兩項政策不僅明確香港監管的創新方向，更為全球虛擬資產市場的規範化發展提供「香港樣本」。
針對虛擬資產交易平台 (VATPs) 的流動性痛點，香港證監會首推跨境流動性共享框架。過去，香港本地交易平台因市場規模限制，流動性相對分散，如今持牌平台可與海外關聯平台整合掛盤冊，實現跨境對盤與交易執行，此舉讓香港投資人直接接入全球深度流動性池，既提升交易效率，也通過價格趨同縮小市場差異。
不過，監管並未鬆懈，平台幣須採用「銀貨兩訖 (DvP)」結算機制，設立儲備基金，並建立統一的跨境市場監察體系，且所有跨境交易視同本地平台責任，確保風險可控。
另一大突破是擴展平台產品與服務範圍。為回應市場創新需求，香港證監會取消專業投資者產品的 12 個月以往業績要求，為初創項目開闢快速上市通道，持牌穩定幣獲准向散戶發售，意味著數位資產合規化再邁一步，平台還可分銷數位資產金融產品及代幣化證券，豐富投資者配置選擇。此外，托管服務不再限於平台內交易代幣，機構客戶資產安全獲得更全面保障。
儘管開放力度加大，香港證監會仍保留散戶投資者的 12 個月往績門檻，兼顧風險匹配與投資者保護。
專家指出，香港證監會兩項通函背後是香港監管「開放與安全並重」的哲學。在流動性共享上，既接軌海外打破地域隔閡，又以嚴格內控築牢「安全港」；在產品擴展中，擁抱代幣化證券、數位資產衍生品等新興領域，同時堅持「技術中立」原則，不因底層技術差異區別監管。這一思路既回應行業對創新的渴求，也為全球化佈局奠定基礎。
隨著政策落地，香港虛擬資產市場迎來多重利好。投資人將獲得更豐富的資產選擇與更高效的交易環境，平台則需要在拓展業務與合規管理間尋求平衡，倒逼行業整體水平提升。
業界預期，此舉將吸引更多海外機構入駐，加速香港向全球虛擬資產樞紐邁進。
香港證監會的雙通函發布恰逢本地金融科技高速發展以及「亞洲證券業國際化發展與改革路線圖 (ASPIRe)」關鍵階段，香港以清晰的監管指引與務實的創新舉措，展現了擁抱數位經濟的決心。
在防範風險的前提下，香港正為全球虛擬資產市場樹立規範發展的新標桿，這一經驗有望引領新一輪金融創新浪潮。
