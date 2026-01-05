鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 18:52

藥華藥 (6446-TW) 持續受惠旗下血癌新藥 Ropeg 帶動，今 (5) 日公告 12 月營收達 19.2 億元，年月雙成長，第四季營收 48.8 億元，2025 全年營收 156.3 億元，單月、單季以及全年營收同步創高。

藥華藥12月營收19億元寫新猷，帶動Q4、2025全年營收同步創高。(鉅亨網資料照)

藥華藥 12 月營收 19.2 億元，月增 23.84%，年增 69.93%；第四季營收 48.8 億元，季增 25.4%，年增 57.32%，連續 11 個季度創歷史新高；2025 全年營收 156.3 億元，年增 60.01%。

藥華藥指出，隨著美國與日本市場對 Ropeg 需求成長，將強化兩地子公司營運執行力與市場滲透效率，並規劃全球一致性的醫學科學訊息策略，再加上有效的資源配置，進一步提升銷售。除鞏固現有真性紅血球增多症 (PV) 市場，也為即將進入的新適應症原發性血小板過多症 (ET) 市場做上市前準備。

ET 美國藥證進度方面，藥華藥說明，已在 2025 年 12 月 29 日進入實質審查。而美國 FDA 近期陸續提出關鍵性統計及臨床相關問題，公司也於如期於美國時間 1 月 5 日前回覆，若審查順利，最快有望在今年上半年取得美國 ET 藥證。

2025 年 9 月底美國法院撤銷美國醫療保險與醫療補助服務中心 (CMS) 先前認定藥華藥美國子公司不符合「特定小型製造商」資格的決定，並將案件發回 CMS 重新審理。