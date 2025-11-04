大宇資將更名「光聚晶電聯合」 打造聚焦科技+能源+半導體控股公司

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-04 20:08

‌



大宇資 (6111-TW) 今 (4) 日公告，將於 12 月 23 日召開股東臨時會，討論事項包括變更公司中英文名稱；根據董事長涂俊光發出的內部員工信，公司將正名為「光聚晶電聯合」(Star Fusion Group)。

大宇資董事長凃俊光。(鉅亨網記者彭昱文攝)

「大宇資訊」則完整保留下來成為子公司，專注遊戲研發、原創 IP、玩家營運與內容敘事；涂俊光強調，母公司未來的任務，是把要打造成一個以科技＋能源＋半導體為核心的控股與營運公司，而不是「一個遊戲公司外加很多副業」。

‌



涂俊光表示，很多偉大的公司都經歷過更名，像是 Alphabet、Meta、Sony、SoftBank、LG 等，更名是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，走向下一個目標。

涂俊光也說明「光聚晶電聯合」這個名字，「光聚」光代表科技，聚代表融合，要的是讓系統亮著，讓產線穩著，讓電網撐住；「晶電」晶代表半導體與技術核心，電代表電網、電工、能源；「聯合」代表願意彼此連結，而不是各做各的，不再是單兵，是一個團隊。

他也期許，「光聚晶電聯合」將以「光聚能量、智慧融合」為願景，邁向新一代智慧產業的核心驅動者。以「融合」為核心精神，結合半導體、電力與軟體智慧，以創新科技驅動能源與產業升維，打造跨界協同的科技生態集團。