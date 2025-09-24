鉅亨網記者彭昱文 日本 2025-09-24 10:48

‌



大宇資 (6111-TW) 日本餐飲版圖持續擴大，成立全新壽喜燒品牌「SUKIYAKI 六松」，位於日本東京六本木，不僅是大宇資集團餐飲事業第 12 個品牌，也是首度進軍壽喜燒市場。

大宇資日本餐飲版圖再下一城 壽喜燒新品牌「SUKIYAKI 六松」插旗東京六本木。(圖：大宇資提供)

大宇資說明，之所以選擇壽喜燒作為集團在日本拓展餐飲版圖的新品牌，除了壽喜燒是承載百年歷史的日本經典料理，更在外食市場及訪日觀光客間具有高人氣，仍有極大的發展潛力。

‌



大宇資近年積極拓展日本餐飲市場，2024 年宣布併購日本知名餐飲集團 Customers Delight 後、並在今年 5 月收購日本指標級聯誼型居酒屋集團「相席屋」。

據了解，目前大宇資在日本餐飲版圖總計超過 120 家門市，營收超過 50 億日圓、員工人數超過 1200 人；根據大宇資年初設定目標，餐飲事業全年營收估突破新台幣 12 億元。