大宇資 (6111-TW) 日本餐飲版圖持續擴大，成立全新壽喜燒品牌「SUKIYAKI 六松」，位於日本東京六本木，不僅是大宇資集團餐飲事業第 12 個品牌，也是首度進軍壽喜燒市場。

cover image of news article
大宇資日本餐飲版圖再下一城 壽喜燒新品牌「SUKIYAKI 六松」插旗東京六本木。(圖：大宇資提供)

大宇資說明，之所以選擇壽喜燒作為集團在日本拓展餐飲版圖的新品牌，除了壽喜燒是承載百年歷史的日本經典料理，更在外食市場及訪日觀光客間具有高人氣，仍有極大的發展潛力。


大宇資近年積極拓展日本餐飲市場，2024 年宣布併購日本知名餐飲集團 Customers Delight 後、並在今年 5 月收購日本指標級聯誼型居酒屋集團「相席屋」。

據了解，目前大宇資在日本餐飲版圖總計超過 120 家門市，營收超過 50 億日圓、員工人數超過 1200 人；根據大宇資年初設定目標，餐飲事業全年營收估突破新台幣 12 億元。

此次推出的壽喜燒新品牌「SUKIYAKI 六松」定位「節慶限定」與「家庭料理」的雙重形象，營造出沉浸式的用餐體驗，餐廳嚴選以九州產為主的 A5 黑毛和牛，透過現代感的演繹，將壽喜燒推向全新高度。

大宇資餐飲壽喜燒日本

