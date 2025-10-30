大宇資怖遊戲系列最終章 《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》預計11/12上市
鉅亨網記者彭昱文 台北
大宇資 (6111-TW) 今 (30) 日宣布，自研恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》確認於 11 月 12 日上市，同步宣告本作將成為公司恐怖遊戲系列的最終章。
《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》，為首款伊藤潤二正式授權的第一人稱恐怖遊戲。玩家將親自踏入被詛咒的洋樓，在「無處可逃」的壓迫氛圍中直面經典伊藤式恐懼。
大宇資表示，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》自限時試玩版（Demo）公開以來，於全球 Steam 社群獲得強烈迴響，玩法、美術、敘事與沉浸感皆獲高度肯定，在 Steam 上全球各地區的願望清單數更是於新品節時獲得爆量性增長。
大宇資自 2022 年《女鬼橋 開魂路》起，包含《女鬼橋二 釋魂路》與《咒》在內，打造出一條具有自我風格的恐怖路線，不僅體現內容創作上的前瞻視野，更象徵跨媒體 IP 策略的成功。
如今大宇資訊將以《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》劃下一系列恐怖遊戲的震撼句點，作為「恐怖宇宙」的極致總結。
