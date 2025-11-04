敲定併購案細節？玉山金、三商、三商壽11/5暫停交易
鉅亨網記者陳于晴 台北
玉山金 (2884-TW) 、三商 (2905-TW) 及三商壽 (2867-TW) 3 家公司今 (4) 日晚間同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自 2025 年 11 月 5 日起暫停交易。市場解讀，應與三商美邦人壽招標案有關。
玉山金與中信金日前上演雙龍搶珠，雙雙參與三商美邦人壽案出價，市場傳聞玉山以每股 8.2 元溢價、總聘金 467 億元收購，不過，相關消息均未獲得公司證實，外界更質疑玉山是否經過董事會授權及重訊澄清時機慢半拍等問題。
玉山金上周股價重挫近 1 成，失守 30 元，最低點來到 29.75 元，創 5 個月新低，外資上周拋售玉山金 22.8 萬張，本周股價持穩小幅上漲，並回到 30 元之上。
玉山金、三商及三商壽今天晚間同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自 2025 年 11 月 5 日起暫停交易。市場預期，玉山金應與三商壽大股東敲定合意併購細節，可望於明天說分明。
