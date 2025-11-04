鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-04 21:15

中工 (2515-TW) 的經營權戰爭今 (4) 日正式浮上檯面，今 (4) 日寶佳集團旗下大華建設 (2530-TW) 公告在 2025 年 4 月 8 日至 11 月 4 日止，由 15 位自然人及法人買入中工股票約 18.3 萬張，已持有中工約 11.8% 的股權。

寶佳旗下華建公告：以併購為目的已取得中工11.8%股權 耗資約24億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

華建並強調，取得中工股票目的是爲進行併購，併購目的為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性目標。

中工 在昨 (3) 日兩度發出聲明指出：「堡新投資公司（寶佳集團成員）以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權，在 4 個交易日內耗資 20 億元以上大量買進中工股票。」

今天由華建的公告指出，是在 2025 年 4 月 8 日至 11 月 4 日止，由 15 位自然人及法人買入中工股票約 18.3 萬張。顯示持有中工的時間及持股比例共約 11.8%。

華建指出，資金來源包括自有資金 23.17 億元及貸款約 935 萬元。