鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 17:58

玉山金控 (2884-TW) 及三商美邦人壽 (2867-TW) 董事會同時於今 (5) 日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每 0.2486 股換發 1 股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約 9.1 萬名本國與外資股東將持有約 8.31% 的玉山金股權。

合意併購敲定了！玉山金0.2486股換1股三商壽 明年1/23開股臨會。(圖：公司提供)

雙方董事會今天通過於 2026 年 1 月 23 日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣 5.8 兆元，躍升為第 5 大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。在子公司方面，銀行、證券及投信將結合壽險通路大幅增進顧客服務量能，提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模；亦將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

三商壽於 1993 年由三商行 (現三商投控) 發起成立，成立初期以年輕清新的品牌形象，營運規模迅速成長。2000 年時與美商 MassMutual 金融集團策略合作，引進其產品設計、投資、風險管理等先進的經營觀念，並更名為三商美邦人壽。

三商壽於 2012 年掛牌上市，秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神穩健發展，目前總資產達 1.6 兆元，為國內第 7 大壽險公司，擁有約 11000 位員工，總保費排名居市場第 7。三商壽的最大股東三商投控成立迄今已逾 60 年，投資經營橫跨零售、餐飲、家具、資訊、製藥等，經營風格殷實，是國內相當具知名度的綜合集團。

玉山銀行成立於 1992 年，2002 年玉山金控成立，在 2023 年定下第 4 個 10 年的發展策略，其中「壯大金控版圖」就是重要的核心之一，並在今年七月取得保德信投信 91.2% 股權，以及於今日董事會通過的三商壽合意併購案，讓金控版圖更加完整。

回顧玉山的發展歷程，是以有機成長、策略聯盟、審慎的 M&A 使玉山規模穩健擴大，子公司玉山銀行藉由三次併購使國內分行家數倍增；2012 年進入第 3 個 10 年，擘畫「深耕台灣、布局亞洲」策略，現在玉山銀行已經在 11 個國家地區有 35 個營運據點，未來將持續擴大並深耕海外布局。

在玉山發展歷程的關鍵時刻，專業經理人團隊用智慧及精準的策略，加上超強執行力實現願景，資產規模在近十年以 10% 的年複合成長率迅速累積，獲利也屢創新高，金控今年前 10 個月獲利 293 億元，較去年同期成長 31%、較去年整年成長 12%；銀行前 10 個月獲利 283 億元，較去年同期成長 35%、較去年整年成長 15%，再創歷史新高。除此之外，玉山也獲得多家專業機構評選為台灣最佳銀行，並在 DJSI、MSCI 等重要的 ESG 指數中表現非常優異，矢志成為「綜合績效最好、也最受尊敬」的金融業者。

玉山金控董事長黃男州表示，壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效的擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈，提供以顧客為中心的完整產品服務。本案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏的成果，並且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果；玉山將以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題，共同攜手打造完整的產品與通路，提供顧客更全面、一站式的金融服務體驗。