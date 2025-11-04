飛捷前三季稅後盈餘年增1成 EPS5.33元 三大市場同步成長
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 2.23 億元，季增 4.6%、年增 17.8%，每股純益 1.56 元；累計前三季稅後純益 7.62 億元，年增 12.2%，每股純益 5.33 元。
飛捷第三季 12.26 億元，季減 9.9%、年增 11.8%；毛利率 42.89%，季減 0.97 個百分點、年增 0.3 個百分點；營業利益 2.81 億元，季減 21.2%、年增 18.7%；營益率 22.93%，季減 3.31 個百分點、年增 1.34 個百分點。
累計飛捷前三季營收 39.48 億元，年增 19%、毛利率 43.82%，年增 0.22 個百分點、營業利益 10.16 億元，年增 32.7%、營益率 25.73%，年增 2.65 個百分點；公司表示，整體業績達成率符合預期。
飛捷說明，前三季營收結構來看，美國市場穩健發展，成長幅度與公司整體相當，營收占比超過 5 成；亞太地區持續成長中，營收占比接近 1 成；而歐洲成長動能最強，年增率超過 25%，營收占比逐年拉升約 4 成。
展望後市，飛捷表示，將專注於「從硬體到解決方案」的轉型，持續透過產品設計能力及 AI 技術創新投入，強化營運結構及經營韌性，以靈活應對複雜多變的政經環境，建立長期且具備高附加價值的全球競爭力，確保在市場波動中穩健發展。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇