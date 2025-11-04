飛捷前三季稅後盈餘年增1成 EPS5.33元 三大市場同步成長

‌



飛捷說明，前三季營收結構來看，美國市場穩健發展，成長幅度與公司整體相當，營收占比超過 5 成；亞太地區持續成長中，營收占比接近 1 成；而歐洲成長動能最強，年增率超過 25%，營收占比逐年拉升約 4 成。

展望後市，飛捷表示，將專注於「從硬體到解決方案」的轉型，持續透過產品設計能力及 AI 技術創新投入，強化營運結構及經營韌性，以靈活應對複雜多變的政經環境，建立長期且具備高附加價值的全球競爭力，確保在市場波動中穩健發展。