聯發科攜手達發 推首款AI光纖網路閘道器平台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-13 18:00

聯發科 (2454-TW) 及子公司達發 (6526-TW) 今 (13) 日共同宣布，推出為全球電信業者量身打造之邊緣與雲端 AI 光纖網路閘道器 (Gateway) 平台，針對電信業者專屬的需求，將網路服務效能提升超過 30%，有感解決用戶痛點，可大幅提升用戶體驗 (QoE) 並提升電信業者的營運效益。

聯發科攜達發 推首款AI光纖網路閘道器平台。(業者提供)

聯發科集團晶片每年驅動全球超過 20 億個終端連網裝置，擁有最廣泛的邊緣 AI 整合優勢，AI 光纖網路閘道器將可幫助電信運營商開啟全新 AI 服務機會。達發指出，此次融合聯發科 Wi-Fi 7 Filogic 680 與達發 XGS-PON AN7581 晶片的技術，實現強大的邊緣 AI 運算能力。

‌



達發表示，AI 光纖網路閘道器平台不僅支持電信運營商 prplOS、RDK-B、OpenWRT 三大主流軟體架構，運用 AI 自主學習分析網路流量，實現高效管理 Wi-Fi 與 PON 之間的所有任務，不僅符合最新電信標準確保互通性，其光纖到府 (FTTH) 封包擁塞優化、Wi-Fi 抗干擾技術，更可降低延遲並提升數據吞吐量，提升網路流量能效，大幅提升用戶體驗。

聯發科與達發將數據分析引擎直接內建於 AI 光纖閘道器中，實現電信特用邊緣 AI 服務，電信運營商可運用 AI QoE 技術立即實現智慧流量分類並即時優化，讓用戶的網路體驗提升超過 30%，並且運用 AI 控制光纖到府的終端封包避免擁塞，也運用 AI 輔助 Wi-Fi 抗干擾能力，改善延遲並提升數據吞吐量 (throughput) 達 20%。

同時也運用 AI 演算法，在閘道器 (Gateway) 終端即可針對網路不順暢的根本原因 (root cause) 自動執行分析，大幅縮減設備在發生故障後恢復到正常運作狀態的平均時間 (MTTR, Mean Time To Recovery) 40%，並透過機器學習特定網路使用行為，例如，解決高流量串流影片緩衝、下載遊戲時的流量調配、修正會議通訊的干擾延遲、即時數據封包異常警示等。

由達發 XGS-PON 與聯發科 Wi-Fi 兩者緊密結合的 AI 光纖網路閘道器平台，可支援高達 50 TOPS 的神經運算處理晶片 (NPU)，例如，搭配個人 AI 超級電腦 (Personal AI Supercomputer)，用戶可在私有環境中自建微型 AI 雲等，電信運營商將可在既有的光纖寬頻投資上探索嶄新的 AI 服務機會。