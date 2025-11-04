永笙攜台新人壽推「公庫配對」保險 涵蓋29種臍帶血臨床適應症

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-04 18:23

永笙 (4178-TW) 攜手台新人壽推出「公庫配對保障服務」，將臍帶血細胞治療納入保險保障體系，已於 11 月 1 日正式推出。台灣衛福部核准臍帶血臨床適應症有 29 種，從血癌到罕見疾病皆可使用，民眾購買特定保險商品，未來經臨床評估需要臍帶血治療時，永笙將提供配對適合的臍帶血藥品。

永笙總經理暨執行長李冬陽。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

永笙說明，重病來襲時，高額治療費用與臍帶血來源不易，此次與保險業者推出「公庫配對保障服務」，由保險公司在特定保單中主動贈送，保戶無需額外付費，一旦被保險人經醫師評估需進行臍帶血治療，永笙將從自有公捐臍帶血庫中，提供匹配的臍帶血藥品，作為臨床移植使用來源。

‌



總經理李冬陽認為，此次與保險公司臍帶血細胞治療納入保險保障體系，創新的商業模式結合保險產品，保險公司可藉此提升保單產品差異性，增加保戶服務範圍，而永笙則有同一套基礎建置、活化資產的優勢，雙方可進一步實現品牌加乘的目標。

永笙臍帶血新藥 RGENENCYTE 台灣 TFDA 已核准的適應症範圍有 29 種，包含造血系統、骨髓衰竭及先天性疾病等。美國方面，RGENENCYTE 已在 2024 年獲美國 FDA 生物製劑新藥查驗登記 (BLA) 核准，在美國可應用於近 80 種造血系統缺損疾病，包含癌症、免疫疾病、代謝疾病與罕見疾病等。

永笙目前已累積 2300 例的異體移植治療案例，並有超過 3.6 萬袋可隨時出貨的公捐臍帶血藥物。另外，為提升臍帶血配對效率，永笙導入 AI，服務可自動化運行，以縮短臍帶血基因配對的作業與出貨時間。

李冬陽表示，永笙採已與多家保險業者合作建立 B2B 模式，並規劃拓展台美與東協市場。他並指出，台灣與美國將聚焦 B2B，台美以外市場則同時推進 B2B 與 B2C 商業模式，其中，東南亞已有 2 個合作案正在洽談中。