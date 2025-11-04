search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 南亞科(2408)10月營收79.08億元年增率高達262.37％

鉅亨網新聞中心


南亞科(2408-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣79.08億元，年增率262.37%，月增率18.66%。

今年1-10月累計營收為444.01億元，累計年增率49.3%。

最新價為131.5元，近5日股價上漲14.17%，相關半導體業上漲2.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-19536 張
  • 外資買賣超：-15637 張
  • 投信買賣超：-5373 張
  • 自營商買賣超：+1474 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 79.08億 262% 19%
25/9 66.64億 158% -1%
25/8 67.63億 141% 26%
25/7 53.52億 95% 31%
25/6 40.74億 21% 22%
25/5 33.33億 -1% 7%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收南亞科

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科131.5-4.01%
美元/台幣30.906+0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
南亞科

62.5%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty