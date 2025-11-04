營收速報 - 南亞科(2408)10月營收79.08億元年增率高達262.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為444.01億元，累計年增率49.3%。
最新價為131.5元，近5日股價上漲14.17%，相關半導體業上漲2.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19536 張
- 外資買賣超：-15637 張
- 投信買賣超：-5373 張
- 自營商買賣超：+1474 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|79.08億
|262%
|19%
|25/9
|66.64億
|158%
|-1%
|25/8
|67.63億
|141%
|26%
|25/7
|53.52億
|95%
|31%
|25/6
|40.74億
|21%
|22%
|25/5
|33.33億
|-1%
|7%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
