search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 群益優選非投等債(00953B)次交易(5)日除息0.06元，參考價9.53元

鉅亨網新聞中心


群益優選非投等債(00953B-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為9.53元，相較今日收盤價9.59元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/05 9.59 0.061 0.64% 0.0
2025/10/07 9.53 0.061 0.64% 0.0
2025/09/02 9.57 0.061 0.64% 0.0
2025/08/04 9.34 0.061 0.65% 0.0
2025/07/03 9.09 0.065 0.72% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
群益優選非投等債9.59+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty