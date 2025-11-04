盤後速報 - 群益優選非投等債(00953B)次交易(5)日除息0.06元，參考價9.53元
鉅亨網新聞中心
群益優選非投等債(00953B-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為9.53元，相較今日收盤價9.59元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/05
|9.59
|0.061
|0.64%
|0.0
|2025/10/07
|9.53
|0.061
|0.64%
|0.0
|2025/09/02
|9.57
|0.061
|0.64%
|0.0
|2025/08/04
|9.34
|0.061
|0.65%
|0.0
|2025/07/03
|9.09
|0.065
|0.72%
|0.0
