盤後速報 - 牧德(3563)次交易(4)日除權息2元，參考價492.73元
鉅亨網新聞中心
牧德(3563-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利1元，合計股利2元。
首日參考價為492.73元，相較今日收盤價543.00元，權息值合計為50.27元，股息殖利率0.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/04
|543.00
|1.0
|0.18%
|1.0
|2025/06/16
|576.0
|5.0
|0.87%
|0.0
|2024/08/20
|355.0
|1.0
|0.28%
|0.0
|2024/06/17
|413.5
|6.0
|1.45%
|0.0
|2023/11/20
|198.5
|1.0
|0.5%
|0.0
