search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 牧德(3563)次交易(4)日除權息2元，參考價492.73元

鉅亨網新聞中心


牧德(3563-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利1元，合計股利2元。

首日參考價為492.73元，相較今日收盤價543.00元，權息值合計為50.27元，股息殖利率0.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/04 543.00 1.0 0.18% 1.0
2025/06/16 576.0 5.0 0.87% 0.0
2024/08/20 355.0 1.0 0.28% 0.0
2024/06/17 413.5 6.0 1.45% 0.0
2023/11/20 198.5 1.0 0.5% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
牧德543-3.55%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty