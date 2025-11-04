〈世界法說〉Q4出貨量季減6-8% 平均售價則增加4-6%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-04 16:12

‌



晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說會，公司預估，第四季因傳統季節性因素與客戶年底盤點，晶圓出貨量將季減 6-8%，不過受惠電源相關 IC 與分離式元件需求強勁，產品組合優化，產品平均銷售單價將季增 4-6%，毛利率也會向上提升。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

世界先進預估，以新台幣兌美元匯率 30.2 元為假設，第四季毛利率達 26.5-28.5%，整體預估區間優於上季 25-27% 的表現，同時並額外認列佔營收 1% 的長約收入。

‌



總經理尉濟時表示，受惠 AI 伺服器電源管理需求穩健，整體訂單能見度維持一定水準、約三個月左右，上季稼動率 77%，本季稼動率略降至 74-75%，主要因驅動 IC 需求進一步減緩，因此 0.18 微米與更先進製程比重將下降，電源管理類別營收比重則會持續提升。