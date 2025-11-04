東森集團拚AI創新 設員工獎勵機制 估每年發出5000萬獎金
鉅亨網記者王莞甯 台北
東森集團與中國百度集團進行科技交流，隨著近期百度回訪台灣，東森集團總裁王令麟與百度港澳地區總經理史巍簽署 MOU，而為鼓勵員工積極運用科技創新，王令麟也指示設立「AI 數位應用獎勵機制」，集團預估每年將發放總額高達 5000 萬元的獎金。
東森集團「AI 數位應用獎勵機制」將每月公開表揚表現優異的同仁，並頒發獎金以資鼓勵，預估每年發放總額高達 5000 萬元。期透過獎勵制度，推動內部 AI 創新文化，讓 AI 科技成為東森員工共同的生產力和競爭力來源。
王令麟長期關注 AI 科技創新與產業應用，今年 7 月東森集團再度派出高階團隊前往百度進行 AI 技術產業交流，了解 AI 新興科技的應用趨勢與營運模式，而近日百度團隊也回訪台灣，參觀東森購物與興建中的「東森全球營運總部－林口恩典大樓」，雙方並簽署 MOU，象徵建立長期友好合作關係，持續促進產業升級和技術交流，並提升東森進軍全球市場的競爭力。
東森進一步說明，近年也與微軟、AWS、Google Cloud 等國際資訊公司展開 AI 的合作，針對 AI 雲端架構、資料管理和營運優化等議題交流，並導入多項 AI 軟體與解決方案，有利東森在零售電商、媒體內容進軍全球海外布局，以及會員經營等，更靈活運用增強競爭力。
