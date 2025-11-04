華豫寧暫訂每股31.8元11/21 上櫃掛牌 IPO前競拍即將開跑
鉅亨網記者張欽發 台北
IoT 智能門鎖與智慧建築系統及電子通路廠商華豫寧 (6474-TW)，預計於 11 月 21 日上櫃掛牌交易，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 4208 張，競拍底價 26.5 元，暫定承銷價每股 31.8 元。競拍時間為 11 月 6-10 日，11 月 12 日開標。
華豫寧 3 日在興櫃的最後成交價爲每股 41 元。
華豫寧在代理電子零件穩健基礎上，加速發展自有 IoT 智能門鎖與智慧建築系統，透過「雙引擎驅動模式」，營運結構逐步轉型，進而推升毛利與營運動能。
華豫寧 2023 年營收為 40.32 億元，但在代理零件業務穩健與 IoT 產品持續放量帶動下，2024 年提升至 40.94 億元。華豫寧 2025 年前三季營收為 29.17 億元，年減 5.58%，2025 年 1-6 月財報營收 19.68 億元，毛利率 22.28%，年增 4.79 個百分點，稅後純益 9404 萬元，年增 91.34%，每股純益 2.01 元。目前股本 4.67 億元的華豫寧預計在 11 月 21 日上櫃掛牌。
華豫寧 IoT 智慧產品涵蓋感應電子鎖、Smart Home、廠辦門禁、飯店系統等，並以自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」行銷全球，客群橫跨建設公司、飯店集團、ODM 製造商與消費端市場，是公司中長期成長的主力引擎。
華豫寧董事長連智民指出，華豫寧 IoT 電子鎖與智慧建築整合方案已取得台灣智慧建材標章與台灣建築中心智慧建築優良系統整合商評鑑，其位於中科的智慧廠辦已陸續取得多項國際級認證，包括 2021 美國 LEED 綠建築白金級、2022 台灣智慧建築鑽石級，2024 年榮獲 TIBA Award 亞太優良智慧綠建築暨系統產品營運類銀牌獎，顯示其產品不僅滿足節能減碳等 ESG 標準，更具備進軍高端建築與公共工程專案的市場通行證，提升品牌溢價與競爭門檻。
除了調整產品比重外，華豫寧也積極導入 DSR（Design-in Sales Report）及 BI（商業智慧）系統，建立完善的銷售管理機制，透過系統追蹤優化業務在手設計案進度，從客戶拜訪、零件選型、開發驗證到試產量產等階段，明確掌握案件轉單機會，提升設計案轉化率與營收貢獻，強化營運成長基礎。
法人表示，近年來華豫寧已從穩健型電子零件通路商，逐步轉型為具高毛利結構的居家智慧品牌廠。並透過 MCU 產品代理大中華通路優勢、DSR/BI 數據化管理與自有品牌擴張，營運體質與獲利能力持續強化。
