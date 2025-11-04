鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-04 08:42

星巴克中國易主！博裕將持合資企業至多60%股權。（圖：Shutterstock）

據《21 世紀經濟報導》周二（4 日）報導，根據協議，博裕將持有合資企業至多 60% 股權，星巴克保留 40% 股權，並將繼續作為星巴克品牌與知識產權的所有者和授權方，向新成立合資企業授權。

基於約 40 億美元（不計現金與債務）的企業價值，博裕將獲得其相應權益。

星巴克預計中國零售業務的總價值將超過 130 億美元，總價值由三部分構成：向博裕出讓合資企業控股權益所得、星巴克在合資企業中保留的權益價值，以及未來十年或更長時間內持續支付給星巴克的授權經營收益。

星巴克表示，新成立合資企業將繼續以上海為總部，管理遍布中國市場的 8,000 家星巴克門市。秉持共同的發展願景，雙方將致力於未來將星巴克在中國的門市規模逐步拓展至 20,000 家。

對前述交易，星巴克董事長倪睿安（Brian Niccol）表示，博裕在本地市場的經驗與專長，將有力加速星巴克開拓中國市場，特別是中小城市及新興區域。