鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.54元，預估目標價為122.33元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.79元上修至-4.54元，其中最高估值-2.93元，最低估值-7.83元，預估目標價為122.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.93(-2.93)1.07-0.541.89
最低值-7.83(-7.83)-8.88-12.67-11.89
平均值-4.71(-4.94)-3.8-4.36-2.53
中位數-4.54(-4.79)-3.52-3.89-1.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.62億33.83億34.94億36.54億
最低值18.08億18.67億18.25億17.87億
平均值23.13億26.26億28.14億31.05億
中位數22.19億26.18億28.29億31.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.0749.8640.764.18-3.00
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億29.76億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

