鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.54元，預估目標價為122.33元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.79元上修至-4.54元，其中最高估值-2.93元，最低估值-7.83元，預估目標價為122.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.93(-2.93)
|1.07
|-0.54
|1.89
|最低值
|-7.83(-7.83)
|-8.88
|-12.67
|-11.89
|平均值
|-4.71(-4.94)
|-3.8
|-4.36
|-2.53
|中位數
|-4.54(-4.79)
|-3.52
|-3.89
|-1.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.62億
|33.83億
|34.94億
|36.54億
|最低值
|18.08億
|18.67億
|18.25億
|17.87億
|平均值
|23.13億
|26.26億
|28.14億
|31.05億
|中位數
|22.19億
|26.18億
|28.29億
|31.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
