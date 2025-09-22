search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.79元，預估目標價為121.24元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.91元上修至-4.79元，其中最高估值-2.92元，最低估值-7.83元，預估目標價為121.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.92(-2.92)1.07-0.541.89
最低值-7.83(-7.83)-8-8.23-7.22
平均值-4.94(-5.01)-3.74-3.99-1.95
中位數-4.79(-4.91)-3.52-3.89-1.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.26億36.15億36.31億36.54億
最低值18.08億18.67億18.25億17.87億
平均值22.01億25.99億27.92億31.05億
中位數21.94億25.13億27.82億31.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.0749.8640.764.18-3.00
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億29.76億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBNTX

