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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-5.04元，預估目標價為121.41元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.87元下修至-5.04元，其中最高估值-1.2元，最低估值-7.41元，預估目標價為121.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.2(-1.2)0.51.471.89
最低值-7.41(-7.41)-8.94-9.72-5.71
平均值-5(-4.74)-4.06-3.93-1.58
中位數-5.04(-4.87)-4.17-3.94-0.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.36億36.15億36.31億43.79億
最低值18.18億15.32億15.75億23.37億
平均值20.82億25.16億25.23億31.58億
中位數20.90億23.22億24.06億31.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.0749.8640.764.18-3.00
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億29.76億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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