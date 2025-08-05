鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-5.04元，預估目標價為121.41元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.87元下修至-5.04元，其中最高估值-1.2元，最低估值-7.41元，預估目標價為121.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.2(-1.2)
|0.5
|1.47
|1.89
|最低值
|-7.41(-7.41)
|-8.94
|-9.72
|-5.71
|平均值
|-5(-4.74)
|-4.06
|-3.93
|-1.58
|中位數
|-5.04(-4.87)
|-4.17
|-3.94
|-0.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.36億
|36.15億
|36.31億
|43.79億
|最低值
|18.18億
|15.32億
|15.75億
|23.37億
|平均值
|20.82億
|25.16億
|25.23億
|31.58億
|中位數
|20.90億
|23.22億
|24.06億
|31.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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