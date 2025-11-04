鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為20.95元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.39元，其中最高估值1.8元，最低估值0.79元，預估目標價為20.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.14
|2.22
|2.08
|最低值
|0.79(0.79)
|0.98
|1.34
|1.78
|平均值
|1.33(1.36)
|1.55
|1.81
|1.93
|中位數
|1.39(1.43)
|1.56
|1.69
|1.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|465.84億
|495.89億
|523.18億
|500.54億
|最低值
|419.59億
|432.09億
|443.55億
|498.91億
|平均值
|456.11億
|474.38億
|494.34億
|499.72億
|中位數
|460.01億
|476.31億
|498.73億
|499.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.66
|1.28
|1.20
|1.36
|0.40
|營業收入
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
|474.20億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cipher Mining Inc(CIFR-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為18.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為14.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為6.12元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團CAH-US的目標價調升至202元，幅度約6.32%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇