鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為24.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.92元，其中最高估值1.06元，最低估值0.76元，預估目標價為24.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.49
|2.25
|最低值
|0.76(0.76)
|1.1
|1.57
|平均值
|0.93(0.92)
|1.31
|1.84
|中位數
|0.92(0.91)
|1.31
|1.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|257.23億
|308.97億
|400.31億
|最低值
|227.52億
|255.03億
|300.92億
|平均值
|237.84億
|275.82億
|338.59億
|中位數
|237.26億
|271.80億
|314.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|0.97
|0.47
|0.47
|0.60
|營業收入
|204.07億
|225.03億
|186.68億
|185.38億
|207.11億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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