鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為20.97元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.35元，其中最高估值1.9元，最低估值1.03元，預估目標價為20.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.9(1.9)
|2.97
|2.24
|2.69
|最低值
|1.03(1.03)
|1.13
|0.89
|1.18
|平均值
|1.38(1.44)
|1.88
|1.59
|1.64
|中位數
|1.35(1.42)
|1.8
|1.67
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.03億
|53.98億
|45.50億
|46.77億
|最低值
|26.88億
|33.13億
|30.17億
|42.23億
|平均值
|36.44億
|41.54億
|38.12億
|43.86億
|中位數
|37.41億
|40.58億
|37.79億
|43.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|0.35
|營業收入
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
|18.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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