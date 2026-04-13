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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為323.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.87元下修至7.55元，其中最高估值9.59元，最低估值5.57元，預估目標價為323.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.59(9.59)19.9130.1147.98
最低值5.57(5.57)5.045.6910.45
平均值7.56(7.64)9.6713.4620.3
中位數7.55(7.87)9.7810.7614.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.02億9.82億13.23億19.61億
最低值4.34億5.04億6.30億8.98億
平均值5.21億6.61億8.99億11.47億
中位數5.22億6.50億8.20億9.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.13-5.490.403.006.84
營業收入0.000.005,070萬2.91億3.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKRYS

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