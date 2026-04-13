鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為23.19元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.96元，其中最高估值3.93元，最低估值1.26元，預估目標價為23.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.93(3.93)
|2.87
|2.09
|2.17
|最低值
|1.26(0.89)
|1.08
|0.67
|1.15
|平均值
|2.08(1.89)
|1.78
|1.5
|1.72
|中位數
|1.96(1.81)
|1.69
|1.42
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|183.20億
|188.08億
|166.75億
|186.08億
|最低值
|133.91億
|130.80億
|114.98億
|155.70億
|平均值
|152.44億
|150.51億
|142.96億
|171.00億
|中位數
|150.93億
|148.77億
|143.04億
|171.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|1.44
|營業收入
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
|129.73億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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