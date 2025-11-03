微軟搶得中東AI晶片出口頭香 四年砸79億美元深耕UAE

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-03 21:23

‌



微軟 (MSFT-US) 宣布未來四年將在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 投資超過 79 億美元，建設資料中心和 AI 基礎設施，並計劃將輝達 AI 晶片部署量增加近三倍。這是美國科技巨頭在中美 AI 競爭中強化與海灣國家合作的重要布局。

微軟9月獲得川普政府首個向中東國家出口輝達AI晶片的許可證。(圖:Shutterstock)

綜合外媒報導，微軟總裁史密斯 (Brad Smith) 周一在阿布達比宣布這項承諾。微軟計劃 2023 年至 2029 年在 UAE 總投資 152 億美元，其中 2026 年至 2029 年將投資超過 79 億美元。他表示：「我們看到這裡的需求激增。」

‌



在 79 億美元投資中，有超過 55 億美元將從 2026 年開始用於雲端和 AI 基礎設施資本支出，另外 24 億美元用於營運支出和當地招聘。

獲准出口 AI 晶片 部署量將增三倍

微軟 9 月獲得美國政府許可，成為川普政府時期第一家獲准向 UAE 出口輝達 (NVDA-US)AI 晶片的公司。

「除非能滿足美國政府要求，否則無法獲得出口許可證，」史密斯表示，公司是在滿足了嚴格的網路安全、物理安全和其他安全保護的條件下才取得出口許可。此前，中東取得先進晶片之路，一直受到美國晶片出口禁令影響。

中東已成為華盛頓與北京爭奪 AI 領導地位的關鍵戰場。美國總統川普今年 5 月與阿聯酋總統達成協議，在阿布達比建造龐大 AI 資料中心園區。

為了深化在 UAE 的布局，微軟去年已向當地 AI 業者 G42 投資 15 億美元。G42 專門開發網路安全工具、雲端服務和航太設備，史密斯同時擔任該公司董事，雙方將攜手打造阿布達比的 AI 設施。

史密斯強調，中美兩強在 AI 領域的競爭已日趨激烈，但他認為「AI 技術普及的競賽，可能比先進技術開發的競賽更加重要」。他指出，正是在這樣的背景下，美國與 UAE 加強合作關係顯得格外關鍵。

布局全球南方市場

史密斯指出，中東地區在 AI 技術向「全球南方」擴散的過程中將扮演關鍵角色。他所指的「全球南方」涵蓋從中東、南歐到非洲和東亞的廣大區域。

他提醒，AI 技術普及程度可能出現越來越嚴重的失衡現象，這將帶來加劇全球經濟不平等的風險。