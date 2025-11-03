鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-03 14:10

微軟 (MSFT-US) 人工智慧（AI）執行長 Mustafa Suleyman 近日明確表示，他認為只有生物體才具備意識，並呼籲開發者和研究人員停止追求可能暗示 AI 擁有意識的專案。

微軟AI執行長：AI無意識、繼續研究這個問題很「荒謬」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，Suleyman 強調：「我不認為這是人們應該做的工作，如果你問錯了問題，最終就會得出錯誤答案。我認為這完全是個錯誤的問題。」

Suleyman 作為微軟 AI 領域的執行長，是少數公開反對「看似有意識的 AI」的領軍人物之一，他認為將 AI 變得更聰明與具備人類能力之間，必須劃清明確界線。

他解釋：「我們身體對痛苦的體驗讓我們感到非常悲傷，但 AI 在經歷『痛苦』時並不會感到悲傷。它只是創造了一種感知，一種關於經驗、自身以及意識的表象敘事，但這並非它實際體驗到的。」

Suleyman 指出，生物學家 John Searle 提出的生物自然主義（biological naturalism）理論認為，意識取決於活體大腦的過程。

Suleyman 強調，賦予人類權利是因為人類會感受到痛苦，而 AI 模型並沒有「痛苦網路」或避免痛苦的偏好，它只是模擬而已。

雖然 Suleyman 沒有直接要求阻止研究此議題，並承認「不同組織有不同的使命」，但他堅決反對 AI 擁有意識的觀點。