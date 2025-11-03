鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為89.00元

search icon



Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Karman Holdings Inc.(KRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.39元，其中最高估值0.43元，最低估值0.2元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.43)0.650.821.05
最低值0.2(0.2)0.50.641.05
平均值0.34(0.32)0.560.771.05
中位數0.39(0.33)0.540.81.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.64億5.77億7.74億8.09億
最低值4.52億5.31億6.28億8.09億
平均值4.58億5.56億6.95億8.09億
中位數4.57億5.56億6.92億8.09億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.110.030.10
營業收入2.26億2.81億3.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Karman Holdings Inc.(KRMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSKRMN

