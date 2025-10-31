鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Karman Holdings Inc.(KRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.33元，其中最高估值0.43元，最低估值0.2元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.43)
|0.65
|0.82
|1.05
|最低值
|0.2(0.21)
|0.5
|0.64
|1.05
|平均值
|0.32(0.34)
|0.55
|0.76
|1.05
|中位數
|0.33(0.35)
|0.54
|0.78
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.64億
|5.77億
|7.74億
|8.09億
|最低值
|4.52億
|5.31億
|6.28億
|8.09億
|平均值
|4.58億
|5.53億
|6.91億
|8.09億
|中位數
|4.56億
|5.51億
|6.71億
|8.09億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.11
|0.03
|0.10
|營業收入
|2.26億
|2.81億
|3.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Karman Holdings Inc.(KRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
