鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為69.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Karman Holdings Inc.(KRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.33元，其中最高估值0.43元，最低估值0.21元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.43)
|0.65
|0.82
|1.05
|最低值
|0.21(0.21)
|0.51
|0.65
|1.05
|平均值
|0.34(0.36)
|0.56
|0.76
|1.05
|中位數
|0.33(0.4)
|0.52
|0.79
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.64億
|5.77億
|7.74億
|8.09億
|最低值
|4.52億
|5.31億
|6.28億
|8.09億
|平均值
|4.56億
|5.51億
|6.85億
|8.09億
|中位數
|4.55億
|5.51億
|6.69億
|8.09億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.11
|0.03
|0.10
|營業收入
|2.26億
|2.81億
|3.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Karman Holdings Inc.(KRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國史上首家把探測器送上月球的民營公司 今年最強太空股上市 首日漲超34%！
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADREQNR-US的目標價調降至24.66元，幅度約6.63%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技MRVL-US的目標價調升至88元，幅度約3.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為16.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇