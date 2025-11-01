鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為103.87元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.42元，其中最高估值4.66元，最低估值4.14元，預估目標價為103.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.66(4.73)
|7.28
|9.57
|8.79
|最低值
|4.14(4.29)
|5.05
|6.35
|8.79
|平均值
|4.43(4.48)
|5.84
|7.25
|8.79
|中位數
|4.42(4.49)
|5.8
|6.9
|8.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.84億
|85.49億
|88.71億
|95.17億
|最低值
|79.20億
|80.78億
|83.58億
|95.17億
|平均值
|80.15億
|82.94億
|86.59億
|95.17億
|中位數
|79.91億
|83.09億
|87.46億
|95.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.09
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|營業收入
|37.81億
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
