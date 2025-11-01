鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為103.87元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.42元，其中最高估值4.66元，最低估值4.14元，預估目標價為103.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.66(4.73)7.289.578.79
最低值4.14(4.29)5.056.358.79
平均值4.43(4.48)5.847.258.79
中位數4.42(4.49)5.86.98.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.84億85.49億88.71億95.17億
最低值79.20億80.78億83.58億95.17億
平均值80.15億82.94億86.59億95.17億
中位數79.91億83.09億87.46億95.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.097.149.215.885.00
營業收入37.81億72.20億88.12億75.21億83.97億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

