〈焦點股〉連3月穩健配出0.08元 00929除息首日順利填息
鉅亨網記者陳于晴 台北
有月月配 ETF 始祖之稱的復華台灣科技優息 (00929-TW) 連 3 月配息 0.08 元，今 (21) 日展開除息，參考價為 18.54 元，由於台股早盤勁揚 280 點，逼近 2 萬 8 關卡，激勵 00929 股價走強，盤中最高來到 18.79 元，漲幅 1.35%，順利完成填息，成交量明顯放大，展現市場資金熱度。
00929 本月每受益權單位配發 0.08 元現金股利，投資人若持有一張 (1000 單位)，將可領到 80 元股息。以上周五 (17 日) 基金淨值 18.53 元計算，推算年化配息率為 5.18%，本次股息預計 11 月 14 日入帳。
00929 為國內首檔月月配 ETF，由復華投信於 2023 年 6 月推出，主打「台灣科技＋高息」雙策略，追蹤臺灣優質高股息科技指數。目前基金資產規模約 1442 億元，持股以台積電、聯發科、廣達、鴻海、緯創等電子權值股為主。
觀察歷次配息表現，00929 自成立以來已配息 16 次，目前仍有 4 次尚未完全填息，不過，儘管自 8 月起連續三個月維持每股 0.08 元的穩定配息水準，市場對高股息 ETF 的熱度仍持續降溫，許多高股息 ETF 也受「降息風」影響，受益人數呈衰退。
根據集保結算所最新統計，截至 10 月 18 日，00929 受益人數為 59 萬 3406 人，若與去年同期高峰 93 萬多人相比，近一年淨流出 34 萬人。
