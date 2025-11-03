台股收漲百點外資砍84億元 連19賣0050共82萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (3) 日在台積電最後一盤拉抬下，翻紅收漲百點，外資賣超 84.46 億元、連二賣；個股買賣超來看，外資買超聯電 2.85 萬張高居榜首，而元大台灣 50(0050) 再遭外資大砍 5.67 萬張，1 個月以來連 19 賣共 82.46 萬張。
外資今日也賣超國泰永續高股息 (00878)1.05 萬張，電子股則有友達 (2409-TW)4.2 萬張、力積電 (6770-TW)3.85 萬張、旺宏 (2337-TW)2.04 萬張、緯創 (3231-TW)9409 張、精成科 (6191-TW)7381 張、金像電 (2368-TW)6550 張等。
非電族群方面，外資賣超台泥 (1101-TW)2.18 萬張、中鋼 (2002-TW) 近 1.7 萬張、華航 (2610-TW)102 萬張、中石化 (1314-TW)9189 張、寶成 (9904-TW)8584 張、陽明 (2609-TW) 6897 張、三商壽 (2867-TW)6147 張等。
外資買超聯電最多外，也買超欣興 (3037-TW)2.19 萬張、華邦電 (2344-TW)1.11 萬張、康舒 (6282-TW)8211 張、台玻 (1802-TW)7776 張、神達 (3706-TW)6713 張，另買超台積電 (2330-TW)3528 張。
外資也買超多檔金融股，永豐金 (2890-TW)2.58 萬張、兆豐金 (2886-TW)1.41 萬張、凱基金 (2883-TW)1.03 萬張、台新新光金 (2887-TW)9900 張、彰銀 (2801-TW)8812 張、富邦金 (2881-TW)6907 張，ETF 以群益台灣精選高息 (00919)1.21 萬張較多。
〈台股盤後〉台積電最後一盤爆量翻紅 指數甩尾漲101點收28334點
〈台股開盤〉台積電提前啟動先進製程漲價 漲逾200點戰前高
外資轉賣283億元 大砍友達、力積電逾5萬張 10月減碼台積電7.57萬張
