台股收漲百點外資砍84億元 連19賣0050共82萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (3) 日在台積電最後一盤拉抬下，翻紅收漲百點，外資賣超 84.46 億元、連二賣；個股買賣超來看，外資買超聯電 2.85 萬張高居榜首，而元大台灣 50(0050) 再遭外資大砍 5.67 萬張，1 個月以來連 19 賣共 82.46 萬張。

cover image of news article
台股收漲百點外資砍84億元 連19賣0050共82萬張。(鉅亨網資料照)

外資今日也賣超國泰永續高股息 (00878)1.05 萬張，電子股則有友達 (2409-TW)4.2 萬張、力積電 (6770-TW)3.85 萬張、旺宏 (2337-TW)2.04 萬張、緯創 (3231-TW)9409 張、精成科 (6191-TW)7381 張、金像電 (2368-TW)6550 張等。


非電族群方面，外資賣超台泥 (1101-TW)2.18 萬張、中鋼 (2002-TW) 近 1.7 萬張、華航 (2610-TW)102 萬張、中石化 (1314-TW)9189 張、寶成 (9904-TW)8584 張、陽明 (2609-TW) 6897 張、三商壽 (2867-TW)6147 張等。

外資買超聯電最多外，也買超欣興 (3037-TW)2.19 萬張、華邦電 (2344-TW)1.11 萬張、康舒 (6282-TW)8211 張、台玻 (1802-TW)7776 張、神達 (3706-TW)6713 張，另買超台積電 (2330-TW)3528 張。

外資也買超多檔金融股，永豐金 (2890-TW)2.58 萬張、兆豐金 (2886-TW)1.41 萬張、凱基金 (2883-TW)1.03 萬張、台新新光金 (2887-TW)9900 張、彰銀 (2801-TW)8812 張、富邦金 (2881-TW)6907 張，ETF 以群益台灣精選高息 (00919)1.21 萬張較多。

友達11.9-2.06%
三商壽7.21-0.28%
緯創143.5-4.65%
精成科117.5+0.43%
金像電493+5.91%
台泥21.5-2.71%
中鋼18.35-1.34%
華航20+0.00%
中石化7.34-2.26%
寶成28.7-2.05%
陽明56.5-1.74%
欣興178.5+9.17%
力積電30.1-4.44%
華邦電56.6+4.43%
康舒41.3-5.28%
台玻29+3.57%
神達107+7.00%
台積電1510+0.67%
永豐金26.4+2.92%
兆豐金40.4+0.00%
凱基金16.05+0.94%
台新新光金18.95+1.34%
彰銀20.05+1.26%
旺宏30.95-0.80%
富邦金92+0.88%

