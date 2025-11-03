台股收漲百點外資砍84億元 連19賣0050共82萬張

台股今 (3) 日在台積電最後一盤拉抬下，翻紅收漲百點，外資賣超 84.46 億元、連二賣；個股買賣超來看，外資買超聯電 2.85 萬張高居榜首，而元大台灣 50(0050) 再遭外資大砍 5.67 萬張，1 個月以來連 19 賣共 82.46 萬張。