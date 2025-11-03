鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-03 20:04

交通部長陳世凱今 (3) 日與桃園市長張善政出席國 2 大竹交流道改善工程動土儀式。陳世凱表示，該交流道西出匝道，因車流量大且受連絡台 31 線與市道 110 甲路口號誌影響回堵壅塞，未來完工後，能有效解決大竹交流道受號誌影響，提供往桃園機場及青埔高鐵 (2633-TW) 站區更為便利之交通。

國2大竹交流道工程2029通車，交長：完工將提升桃園航空城聯外交通。(圖:高公局提供)

陳世凱表示，未來改善工程完成後，能有效解決大竹交流道現況受號誌影響問題，本工程除請桃園市政府於施工階段協助交通維持等作業外，也請施工團隊務必如期如質完成，在中央與地方協力合作下，儘速提供民眾舒適行車環境。

陳世凱也強調，桃園是新興城市，近年產業快速發展，包括航空城等重大計畫已陸續推動中，交通部特別關心桃園交通需求，除了今日動土的「國 2 大竹交流道改善工程」外，未來還有「國 1 甲線新建工程」及「國 2 甲由台 15 線延伸至台 61 線」等國道建設都已經陸續規劃設計及發包中，完工後將可有效提升桃園航空城整體聯外交通便利性，促進產業發展。

交通部高速公路局長陳文瑞說明，本計畫建設總經費約新台幣 13.59 億元，工期約 4 年。預計 2029 年完工，高公局首階段會先就國道範圍部分進行施工，俟桃園市提供第二階段用地後，將加速完成跨越匝道工程，施工階段將與桃園市政持續合作，加速讓民眾享受便捷之交通服務。