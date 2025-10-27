鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-27 19:20

五股交流道過去尖峰車流長年擁塞，經交通部高速公路局與新北市共同推動「國道 1 號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，今 (27) 日宣布第一階段北出匝道已提前 1 年半完工，交通部長陳世凱表示，新增北出匝道啟用後，可有效分散尖峰時間車流，也提升通行安全與效率。高公局也宣布，北出匝道於今日下午 16 時起通車，從林口至新莊將可節省 20 分鐘車程。

新莊到林口縮短20分鐘，五股國道北出匝道今16:00提前完工通車。(圖:高公局提供)

今日包括行政院長卓榮泰在交通部長陳世凱、新北市長侯友宜及相關官員陪同下，前往五股視察「國道 1 號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」北出匝道完工情況，並聽取簡報並現場視察車流動線，卓榮泰對工程進度與品質表達肯定。

陳世凱指出，此項工程是中央與地方長期合作的成果，由新北市立委為地方爭取，新北提出方案，在行政院前院長蘇貞昌任內核定、前院長陳建仁主持開工，到今日提前通車，新增北出匝道啟用後，將可有效分散車流。

陳世凱表示，五股交流道是全國交通量第 5 名的交流道，林口交流道更是第 1 名；在全國最繁忙的路段施工，由高公局與施工團隊展現高度專業，讓這項工程順利提前完工通車，後續也需要新北市在市區道路的配合，在中央與地方合作下，提供民眾更舒適的行車環境。

高公局說明，該項工程總經費新台幣 36.82 億元，其中交流道工程由中央負擔、地方分攤用地費 4.88 億元，另有泰山轉接道及往台 64 匝道拓寬改善約 7.83 億元由中央全額支應。完工後也讓五股北出往新莊的交通流量提升 3 成，將節省林口至新莊 20 分鐘的時程。