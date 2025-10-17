青埔房價翻3倍後　「這區域」成首購新天堂

鉅亨網新聞中心 2025-10-17 11:20

「客運園區」將承接青埔經驗，有望成為下一個航空城新都心。

桃園航空城作為全台規模最大的國家級建設計畫，定位為「國門門戶」與國際樞紐，隨著第三航廈與第三跑道進入完工倒數，航空城周邊土地價值逐步顯現，其中青埔憑藉高鐵與捷運雙題材，過去 10 年房價翻漲近 3 倍，已站上每坪 6 字頭，驗證航空城發展帶來的驚人成長。

在青埔之後，市場目光轉向同樣位於航空城範圍內的「客運園區」。這個新興重劃區距離桃園機場更近，擁有 A15 大園站、規畫中的捷運大園觀音線，以及航空城產業帶來的就業紅利，房價基期卻仍落在每坪 32 至 34 萬元，部分新案仍可見 2 字頭，成為北台灣少見的親民價位。外界普遍認為，隨著重大建設逐步兌現，客運園區將承接青埔經驗，有望成為下一個航空城新都心。



親民行情吸引自住與外溢買盤

與青埔相比，客運園區最大吸引力在於「相對低價」，市調顯示，目前台北市總價 2000 萬元以上交易已占過半，部分區域租金水準約每月 3 萬元上下，相比之下，客運園區購屋月付往往低於北市租金，引發「租不如買」的討論，客運園區儼然成為自住與首購族群的新熱區。



A15 樞紐與大園觀音線帶動一小時生活圈

A15 大園站串聯雙北、桃園與新竹形成「一小時生活圈」（圖 / 業主提供）

交通建設是區域的另一大亮點！A15 大園站 15 分鐘直達機場，30 分鐘到達台北車站，串聯雙北、桃園與新竹形成「一小時生活圈」，此外，捷運大園觀音線已提前納入航空城第一期工程，未來將與機場捷運、綠線延伸形成三軌並進格局，進一步強化航空城、草漯與客運園區之間的交通聯動，帶來實際通勤效益。

同時，航空城第三航廈北登機廊廳將率先於年底啟用，南登機廊廳及主體航廈預計 2027 年完工，加上亞馬遜、DHL 等國際物流巨頭進駐，官方估計將創造超過 30 萬就業機會，年產值上看 2000 億元，為區域注入長線人口紅利。



專家觀點：價格優勢明確 發展潛力長線可期

便宜治百病！用北市租金可以在桃園付房貸，不如落腳桃園（圖 / 業主提供）

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，客運園區屬於大桃園相對低價區，「正所謂便宜治百病，親民的房價吸引自住買盤及人口流入。」目前買盤以桃園客、雙北客為主，形成輕移民潮。

他分析，雙北房價昂貴，加上交通建設推動，「住在桃園、工作地在雙北的民眾增加。雖然在台北租房能節省通勤，但不少人覺得用北市租金可以在桃園付房貸，不如落腳桃園。」