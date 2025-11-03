〈美律法說〉展望明年營收獲利雙成長 日本併購案Q1交割
鉅亨網記者吳承諦 台北
聲學廠美律 (2439-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，投資人關係部副理簡亦涵表示，儘管第四季進入耳機旺季後的調整期，但相較去年同期仍有成長，展望 2026 年營收及獲利均將成長，成長動能主要來自 VC、喇叭系統及新大客戶等多元化布局。
第四季展望部分，簡亦涵表示，耳機業務進入旺季後調整期，整體出貨較第三季下滑，但相較去年同期仍有成長。細分產品線，Audio 耳機受惠中高階頭戴式耳機市場穩定，出貨優於去年同期；Gaming 耳機因新客戶加入，同樣較去年同期增加；TWS 市場相對疲弱，出貨較去年同期及上季均下滑。
各大產品線部分，揚聲器受惠客戶新機上市，手機揚聲器第四季大量出貨，較第三季大幅成長，帶動整體揚聲器業務季增，但較去年同期仍衰退；醫療產品持續受惠美國 OTC 助聽器市場發酵，需求持續增加，第四季將與第三季持平，但較去年同期成長。
展望 2026 年，簡亦涵表示，美律營收及獲利均將成長，成長策略主要分為既有客戶產品的精實管理，以及新成長動能的開發；新成長動能包括 VC 產品、喇叭系統，以及新大客戶的既有產品線擴展，並積極進行東北亞市場滲透，預期相關效應明年將開始發酵，2027 年將迎來更顯著的成長力道。
簡亦涵提到，在產品發展上，新一代 Hi-Fi 音響產品預計第四季進入量產，將為下半年營收注入新動能。醫療產品方面，助聽器市場需求穩定成長，將持續貢獻營收。
日本併購案方面，簡亦涵說明，目前仍在投審會審查階段，預計明年第一季交割，屆時將併入營收貢獻。未來希望透過此案提高在日本耳機市場的滲透率，並發揮垂直整合效益，提升成本結構及毛利率。
