〈焦點股〉美律9月寫下最強單月營收 早盤放量勁揚

鉅亨網記者吳承諦 台北


聲學廠美律 (2439-TW) 受惠於來到傳統旺季，9 月營收來到 49.9 億元寫下歷史最高單月業績，激勵今 (8) 日股價走揚，突破 5 日線、10 日線、20 日線壓制，最高來到 106.5 元，漲近半根停板，成交量較前一日放大近三倍。

〈焦點股〉美律9月業績寫下最強單月紀錄 早盤放量勁揚。(圖：shutterstock)

美律公布 9 月營收達 49.90 億元，月增 13.1%，年增 9.7%，單季營收也達到管理層預估的 128.6 億元水準；展望全年，美律管理層預估 2025 年營收將微幅年減 3% 至 5%，不過公司已開始優化產品結構，下半年力拚提升毛利率。


美律目前訂單可見度已看到明年，在並已打入美系助聽器品牌大廠供應鏈，助聽器出貨量將逐季增加，預料未來將成為公司主力產品之一；法人指出，今年因匯率導致毛利率下滑，全年營收展望縮減，明年整體展望將轉向終端市場是否回溫。

