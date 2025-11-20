鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-20 17:44

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 今 (20) 日召開法說會，安普新副董事長許明仁表示，儘管公司預估 2025 年營收將較 2024 年衰退約 20% 左右，但看好 2026 年營運將有所突破，主要成長動能將來自於新增的兩大電競搖桿品項，預計在明年第一季陸續進入量產階段。

安普新瞄準電競搖桿倍數成長 明年Q1兩大新品助營運突破。(圖：shutterstock)

許明仁指出，2025 年營收落差約 10 億元來自於耳機相關產品的訂單減少，以及部分新產品延後量產。不過，在整體營業額相對下滑的情況下，公司的毛利率結構卻能不降反升，反映出公司將生產重心轉移至越南後，生產效率與成本結構已獲得提升。

‌



安普新明年第一季將正式出貨新款 iPhone 手機搖桿，此為第二代產品且將完全由公司提供。由於成本結構取得大幅改善，零售價預估約為第一代的六成，公司樂觀預期出貨量將有倍數成長。

另一項新的成長領域為供 PC 與遊戲機使用的搖桿，已於今年 10 月份開始小量出貨。客戶為美系品牌商，安普新憑藉其在結構件上的專長優勢，預期該品項將在明年貢獻不錯的成果，成為新增的業務突破口。

在其他品項上，為印度市場生產的整支智慧手錶已開始量產，預計明年出貨量會再增加。公司也積極布局 IP Cam 業務，自行研發的產品將內建 AI Feature，並將其強項的聲音處理效果整合至監控產品中。