國內鋼筋市場買氣低迷 豐興盤價每公噸跌200元

電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今 (27) 日開出本週盤價，雖然國際廢鋼行情持穩，但國內鋼筋市場買氣疲弱，成交不旺，買賣雙方持續拉鋸，加上鋼廠預期國際小鋼胚價格下修，鋼筋下跌每公噸 200 元。

豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

國際原料行情方面，美國大船廢鋼與日本 2H 廢鋼本週均未報價，美國貨櫃廢鋼持平報每公噸 300 美元；澳洲鐵礦砂價格由上週每公噸 103.3 美元小漲至 104 美元。

豐興說明，美國國內鋼品價格下跌導致鋼廠下調廢鋼收購價，但因冬季將至、回收成本偏高，美廢對國際報價仍具支撐。不過，台灣因鋼筋價格下滑，對高價美廢採購意願偏低，市場詢報價明顯減少。

日本方面，東京製鐵調漲多數地區收購價，出口報價雖然堅挺，但受亞洲地區需求疲弱與成品價格緩跌影響，成交量依舊低迷。大陸方面受中美貿易戰趨緩及 GDP 持續成長帶動，市場期待政策利多，帶動上週成品與半成品價格小幅上漲，鐵礦石價格亦隨之走高。

豐興表示，國際原料報價穩中帶漲，惟國內鋼筋市場依然疲弱，南部地區甚至傳出未經證實的低價訊息。為反映市場跌價預期，本週鋼筋基價下調每公噸 200 元，加速貼近市場行情；型鋼部分則因前期已反映降價預期，本週持平觀望。