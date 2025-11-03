鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.12元，預估目標價為21.6元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.04元下修至-0.12元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.38元，預估目標價為21.6元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.8(0.8)0.510.84
最低值-0.38(-0.38)0.180.39
平均值-0.01(0.03)0.340.57
中位數-0.12(-0.04)0.270.48

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值346,579,580366,086,480371,606,820
最低值314,516,990321,602,000329,010,340
平均值330,397,510336,954,260349,511,050
中位數328,759,000329,613,500347,916,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.130.111.154.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,535,714363,326,498449,567,488468,327,501

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

