外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計賣超 5 日的股票
玉山金 (2884-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
玉山金 (2884-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華航 (2610-TW)、力積電 (6770-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
友達 (2409-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、仁寶 (2324-TW)、華航 (2610-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、旺宏 (2337-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、光寶科 (2301-TW)


5. 外資當日 (31) 賣超的股票
友達 (2409-TW)、力積電 (6770-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、中鋼 (2002-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
 

台股台股盤後表格

玉山金30.05+1.01%
友達12.1-0.41%
華航20.05+0.25%
長榮航36.4+0.55%
力積電31.95+1.43%
仁寶33.4+1.06%
旺宏31.1-0.32%
光寶科179.5+0.00%
中鋼18.4-1.08%
元大台灣5064.65-0.15%
復華富時不動產8.74+0.46%
元大滬深300正220.04+0.00%

