外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
玉山金 (2884-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
玉山金 (2884-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華航 (2610-TW)、力積電 (6770-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
友達 (2409-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、仁寶 (2324-TW)、華航 (2610-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、旺宏 (2337-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、光寶科 (2301-TW)
5. 外資當日 (31) 賣超的股票
友達 (2409-TW)、力積電 (6770-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、中鋼 (2002-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
