鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為95元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.07元，其中最高估值0.72元，最低估值-0.29元，預估目標價為95元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.72(0.72)5.219.02
最低值-0.29(-0.29)0.861.27
平均值0.12(0.13)3.285.19
中位數0.07(0.08)3.144.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值18,385,28021,411,22022,615,000
最低值15,829,56017,167,00018,132,000
平均值16,450,58018,475,92020,266,760
中位數16,436,38018,221,20019,825,660

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.81-0.194.2512.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,457,71315,836,49818,334,33626,182,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

