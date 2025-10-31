中鋼攜中國礦冶工程學會 聚焦碳捕捉再利用與封存技術

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-31 18:49

中鋼 (2002-TW) 今 (31) 日攜手中國鑛冶工程學會舉辦「碳捕捉再利用與封存技術研討會」，中鋼也在研討會中分享降低煙氣捕碳能耗技術的研發成果，期許未來持續透過跨界合作的建立，為台灣產業轉型與永續發展奠定堅實基礎。

中鋼表示，長期以來致力推動減碳工作，統計 2018 年至 2025 年 9 月共執行 1,370 件減碳措施，累積年減碳量 153.39 萬公噸，較 2018 年減幅達 6.94%。

面對 2050 年碳中和嚴峻挑戰，中鋼正投入資源積極發展「高爐添加低排碳鐵源」、「高爐噴吹富氫氣體」、「鋼化聯產」及「增用廢鋼」等前瞻技術，研發方向與同屬一貫化作業鋼廠的全球其他先進鋼廠相符。

不過，在實踐各項減碳方案後仍無法減少的二氧化碳，必須採用碳捕捉封存 (CCS) 方式，將碳注入至地下地層孔隙固定儲存，因此 CCS 被視為碳中和的最後一哩路。

碳捕捉是將二氧化碳從煙氣中分離出來的技術，捕碳過程同時會消耗能源，為發展低能耗捕碳技術，中鋼去年超前部署建置一座煙氣捕碳先導工場，針對高爐工場熱風爐中的煙氣，試驗以化學吸收法捕捉二氧化碳的能耗數值。

中鋼表示，去年先導工場試車時，捕捉每噸二氧化碳的能耗約 3.4GJ(十億焦耳)，經研發團隊不斷努力優化製程參數、應用節能設備及開發高效吸收劑，目前每噸二氧化碳捕捉能耗已降至 3.2GJ，降幅近 6%，並朝熱能耗用降至 3.1GJ 以下之國際水準邁進。