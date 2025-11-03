〈焦點股〉重電四雄攻AI電力商機訂單能見看至2028年 股價同歡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-03 10:57

華城今天漲勢最為凌厲，早盤以 751 元開高走高，一度觸及漲停價 786 元，成交量超過 1.2 萬張；亞力及士電雙雙大漲逾半根停板，且成交也都爆大量，亞力成交量超過 3.5 萬張，士電則超過 2.5 萬張；中興電則漲逾 4%，成交量超過 1.2 萬張。

華城除受惠台電強韌電網計畫持續釋單，去年第四季取得 120 億元的訂單，其中 60 億即來自美國 AIDC，星際之門 (Stargate) 計畫第一期電力變壓器訂單則約 20 億元，近期可望再度獲得第二期變壓器訂單，今年外銷比重將持續提升，看好今年營運成長雙位數百分比。

亞力受惠半導體、台電強韌電網計畫及 AI 相關專案，帶動營運表現，整體訂單能見度看至 2028 年，今年業績逐季成長，下半年營運將優於上半年，看好全年營收雙位數成長，獲利同步看增。

士電同樣受惠台電強韌電網計畫，也是今年營收與獲利的重要成長動能。目前整體訂單能見度也看至 2028 年，同時看好 AI 帶動電力需求，士電可望進一步搶攻相關商機。

中興電截至今年 10 月，新接訂單 153 億元，在手訂單達 417 億元，預估今年全年新接訂單超過 200 億元，成長動能主要來自台電強韌電網計畫、離岸三期、半導體業擴建新廠建置 AI 與 IDC 廠房，中興電也持續看好 AI 持續推動電力需求成長。