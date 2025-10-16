〈焦點股〉華城可望再獲星際之門第二期變壓器訂單 價量齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
重電廠華城 (1519-TW) 繼去年第四季取得美國星際之門 (Stargate) 計畫第一期電力變壓器訂單後，總經理許逸德昨 (15) 日透露，華城可望再度獲得第二期變壓器訂單，激勵華城今 (16) 日價量齊揚，站回 600 元關卡。
華城今天早盤以 588 元開高走高，盤中最高漲至 604 元，漲逾半根停板，除重回 600 元關卡，也同步站回月線，截至 11 點 50 分，股價暫報 592 元，漲幅超過 3%，成交量超過 3000 張。三大法人近日也持續敲進華城，連續 3 個交易日買超，合計買超 633 張。
華城去年第四季斬獲 120 億元的訂單，其中有 60 億來自美國的 AIDC，而星際之門的訂單約 20 億元，華城為第一期指定使用的變壓器廠商，今年開始小量出貨，預計明年開始逐步貢獻。許逸德提到，目前正在洽談星際之門第二期變壓器的訂單，且可望進一步取得。
華城 9 月營收 18.93 億元，月增 11.1%，年增 7.17%；第三季營收 58.32 億元，季減 3.97%，年增 8.87%；累計今年前三季營收 163.26 億元，年增 25.2%，創歷史同期新高。許逸德表示，今年上半年華城外銷業務比重已達 54%，看好今年營運成長雙位數百分比。
