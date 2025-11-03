search icon



北美冬令時來了！美股改台灣時間晚間10點半開盤

鉅亨網編譯鍾詠翔


冬令時又來了！11 月 2 日（周日）凌晨 2 點，美國將正式結束夏令時（Daylight Saving Time, DST），全美各地（除了夏威夷和亞利桑那州）的時鐘將被撥慢一小時。

cover image of news article
北美冬令時來了！美股改台灣時間晚間10點半開盤。（圖：Shutterstock）

本周一起，美股將於台灣時間晚間 10 點半開盤，敬請投資人留意。下一次撥快一小時、回歸夏令時的時間點是 2026 年 3 月 8 日。


需要注意的是，機械時鐘需要手動回撥一小時，聯網電子時鐘（包括手機）會自動調整，無需手動調整。

這種坐在家裡一年要經歷兩次時區轉換的做法，早就遭到詬病。專家警告，這種時間調整可能引發一系列潛在的健康風險，包括抑鬱、藥物濫用、心臟疾病，甚至中風，影響可能持續數周甚至數月。

