鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-03 04:30

冬令時又來了！11 月 2 日（周日）凌晨 2 點，美國將正式結束夏令時（Daylight Saving Time, DST），全美各地（除了夏威夷和亞利桑那州）的時鐘將被撥慢一小時。

北美冬令時來了！美股改台灣時間晚間10點半開盤。（圖：Shutterstock）

本周一起，美股將於台灣時間晚間 10 點半開盤，敬請投資人留意。下一次撥快一小時、回歸夏令時的時間點是 2026 年 3 月 8 日。

需要注意的是，機械時鐘需要手動回撥一小時，聯網電子時鐘（包括手機）會自動調整，無需手動調整。